Бывший защитник сборной России Богдан Киселевич подробно рассказал о своём прощальном матче, обратившись к болельщикам, спонсорам и участникам игры.

«Дорогие друзья! Мой гала-матч прошёл, но эмоции того вечера до сих пор живут в моём сердце.

Искренне благодарю каждого, кто разделил со мной этот день. Болельщиков – за невероятную атмосферу на трибунах и поддержку, которую я ощущал с первых минут и до финального момента. Моих друзей, партнёров по команде, тренеров, коллег, артистов, гостей и всех, кто нашел возможность приехать в Череповец, – за то, что были рядом в такой важный для меня момент.

Особенно ценно для меня, что этот вечер стал не только праздником хоккея, но и настоящим добрым делом. Вместе нам удалось собрать более 2 миллионов рублей на благотворительность. Это результат, которым мы можем по-настоящему гордиться.

Отдельные слова благодарности хочу адресовать нашим партнёрам – ПАО «Северсталь», ХК «Северсталь», Олимпийскому комитету России, Дому моды HENDERSON, SOYUZ BC, Альфа-Банку и КХЛ. Спасибо за доверие, поддержку и вклад в организацию благотворительного гала-матча. Благодаря вам этот проект стал реальностью и подарил настоящий праздник тысячам болельщиков.

Благодарю всю команду организаторов, руководство и сотрудников хоккейного клуба «Северсталь», сотрудников Ледового дворца, волонтёров и каждого, кто работал над этим событием. За кулисами была проделана огромная работа, и именно благодаря ей этот вечер стал таким, каким мы его запомним.

Я счастлив, что смог провести этот матч дома, в Череповце, рядом с людьми, которые были частью моего хоккейного пути. Спасибо каждому, кто был рядом. Этот вечер навсегда останется в моём сердце. С уважением, Богдан Киселевич!» — приводит слова Киселевича пресс-служба «Северстали».