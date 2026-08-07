Хартли: после серии с «Авангардом» было самое тяжёлое рукопожатие в моей карьере

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о победе в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (4-3).

— Давайте вспомним серию с «Авангардом» и те 33 секунды. Расскажите, какими были они и следующий матч?

— Лично для меня это, наверное, была самая сложная серия в тренерской карьере. Если говорить о личном, то Омск был для меня особенным местом. Это единственная команда, которую я тренировал, но я никогда не проводил домашние матчи. У меня была связь с болельщиками, но за пределами домашней арены. Болельщики приезжали в Балашиху. Помню, как мы привезли Кубок Гагарина в Омск утром после нашего чемпионства, и я не знаю, сколько тысяч людей там было. Но я тогда уже знал, что для меня всё завершено, потому что я уже сказал Крылову, что мне нужно уйти. И я говорил: «Не могу поверить, что я тренировал эту команду четыре года, но никогда не проводил домашние матчи». Я видел, что у них осталось всего три игрока из той моей команды: Шарпи, Чистяков и Якупов, три игрока, которых я люблю. Три игрока, к которым я испытываю огромное уважение.

А в плей-офф, не люблю это слово, но нужно ненавидеть другую команду. Речь идёт о выживании. Речь идёт о том, чтобы не бояться и не уважать. Нужно быть на высоте. Я видел, как Шарпи получил травму. И я сказал своим игрокам: нам нужно этим воспользоваться. Я просил свою команду воспользоваться игроком, который сделал эти три легендарных блок-шота в большинстве «5 на 3», которые спасли тогда игру. Потом я увидел Якупова на льду. Я увидел, как Чистяков вернулся после травмы колена. И болельщики, я помогал Александру Крылову, когда инженеры и архитекторы работали над ареной, а именно над строительством катка. Они дали мне план и спрашивали, где должна быть раздевалка, а где – тренерская. Так что я потратил много времени и на это.

Честно говоря, я никому не говорил этого ранее, но я надеялся, что не сыграю против «Авангарда», потому что для меня это была такая замечательная история, я не хотел с ними играть. Это моя личная история, но они оказались на нашем пути, поэтому я сказал: «Нам нужно их переиграть». Это было так тяжело, мы проигрывали 2-3 в серии, 33 секунды, и счёт 0:2. И Макс Шалунов забивает эти два волшебных гола. Рафи забивает в овертайме. Я сказал: «Вау, мы их победим. Мы отыграемся дома».

Мы проигрываем 1:3 в седьмом матче. Шалунов забивает этот важный гол в конце второго периода. Мы снова сравняли счёт в третьем периоде. Два овертайма. Берёза забивает этот важнейший гол. Это было самое тяжёлое рукопожатие в моей карьере. Я бы хотел, чтобы Шарпи, Яку и Чиста сразу пошли в раздевалку, но после этого я поговорил с ними, у нас был отличный разговор, и я очень уважаю этих трёх игроков, — цитирует Хартли сайт КХЛ.