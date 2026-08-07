Форвард СКА Николай Голдобин: хоккей — спорт номер один в России

Нападающий СКА Николай Голдобин сравнил по популярности хоккей и футбол в России.

«Футбол и хоккей любят бороться за первые места в России. Футбол — это что-то нереальное в плане подготовки, и он создаёт бешеную шумиху, даже если говорить о том же чемпионате мира. Но если говорить про Россию, то в последнее время хоккей — это спорт номер один в нашей стране. Это прям 100 %! Возможно ли догнать футбол по популярности? Здесь очень много нюансов, и это зависит не от хоккеистов, мы выполняем свою работу, а раскрутка — это не от нас зависит», — приводит слова Голдобина «Советский спорт».

Ранее Николай Голдобин прокомментировал отстранение сборной России со стороны Международной федерации хоккея (ИИХФ).