Артюхин — о межсезонье «Шанхая»: не удалось до конца воплотить моё видение команды

Генеральный менеджер «Шанхайких Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал трансферы клуба в это межсезонье.

– Ждать ли ещё новичков?

– К сожалению, не удалось до конца воплотить моё видение команды. Это ни в коем случае не отговорка, но рынок российских хоккеистов был скудным, как и североамериканский. Были какие-то договорённости, многие игроки не приехали. Будем точечно усиливаться, но в сезон пойдём с этим коллективом, – приводит слова Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».

«Шанхайские Драконы» начнут новый сезон КХЛ игрой с «Нефтехимиком» 6 сентября.

Ранее Евгений Артюхин рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон КХЛ.