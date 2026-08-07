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Артюхин — о межсезонье «Шанхая»: не удалось до конца воплотить моё видение команды

Артюхин — о межсезонье «Шанхая»: не удалось до конца воплотить моё видение команды
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Генеральный менеджер «Шанхайких Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал трансферы клуба в это межсезонье.

– Ждать ли ещё новичков?
– К сожалению, не удалось до конца воплотить моё видение команды. Это ни в коем случае не отговорка, но рынок российских хоккеистов был скудным, как и североамериканский. Были какие-то договорённости, многие игроки не приехали. Будем точечно усиливаться, но в сезон пойдём с этим коллективом, – приводит слова Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».

«Шанхайские Драконы» начнут новый сезон КХЛ игрой с «Нефтехимиком» 6 сентября.

Ранее Евгений Артюхин рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон КХЛ.

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