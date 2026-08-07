Ничушкин рассказал, кого больше всех был рад увидеть на Матче года

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от участия в Матче года.

— Вы в первый раз принимали участие в Матче года. Какие впечатления остались?

— Я приходил на один из самых первых таких матчей после того, как мы выиграли Кубок Стэнли. У меня была сломана нога, и я просто посидел с ребятами в раздевалке. Помню, тогда всё было скромнее в плане организации, матч был на арене, где особо не было трибун. Но всё равно удалось собрать деньги на благотворительность, на помощь ребёнку. Сейчас, конечно, всё организовано намного мощнее.

— Приятно находиться в такой звёздной компании?

— Ребята молодцы, что все собрались, тем более в этот раз не в Москве было. Не так много ребят живёт в Санкт-Петербурге. Организация была на высшем уровне, предоставили билеты на «Сапсан».

— Кого-то особенно были рады видеть?

— Пашку Бучневича отмечу, мы с ним одного года рождения и вместе играли ещё в юниорской сборной России. Кирилла Капризова, Макса Шалунова, Илью Любушкина, Тёму Панарина, Саню Овечкина, да и в целом всех был рад увидеть. Хотя не скажу, что в матче было колоссальное количество эмоций, сказались лето, сумбур, предсезонная подготовка, дорога, — цитирует Ничушкина «РБ Спорт».