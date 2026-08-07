Защитник «Ак Барса» Терехов рассказал об отличиях предсезонки в КХЛ и ВХЛ

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов рассказал об отличиях предсезонной подготовки в КХЛ и ВХЛ, оценил перспективы казанцев, а также рассказал о личных целях в предстоящем сезоне.

«Если говорить об отличии предсезонки в ВХЛ и КХЛ, то отмечу, что в КХЛ собирают позже и дают больше времени готовиться самостоятельно. Поэтому сложнее, конечно, предсезонка в ВХЛ. А здесь, в КХЛ, ты сам знаешь свой организм. А в моё время, конкретно в Альметьевске, не было «городка» и теста Купера и были адекватные нагрузки. В КХЛ на этой предсезонке, пожалуй, самые сложные тесты — это «аэробайк». Ты крутишь велосипед, и… ну это точно самый был сложный тест в моей жизни, 100%. Нет, конечно, до блевоты не дошло, но голова кружилась, было не по себе.

Нет, я не считаю, что «Ак Барс» будет бороться за зону плей-офф с таким составом. Если брать прошлый сезон, особенно перед плей-офф, в нас тоже никто не верил и никто не ставил, хотя состав был хороший, и мы вышли, доказали, что можем что-то завоёвывать. Но сейчас тоже вроде как такие прогнозы, «Ак Барс» будет бороться за плей-офф, но неизвестно, как всё сложится, и поэтому мы просто будем работать, действовать на максимальных оборотах, а уж весной посмотрим.

Если говорить про мой прогресс в минувшем сезоне, то здесь на самом деле всё в совокупности. Мне и тренерский штаб показывал, и мой напарник Алексей Марченко также много помогал и давал советы. Мы были такой, наверное, сдерживающей парой, но, опять же, играли стабильно, и в этом было наше преимущество. Конечно, в этом сезоне хочется стать лучше, сделать шаг вперёд в плане личного развития, так и командного, поэтому будем работать. Что касается очков, особо не загадываю, но у меня было где-то порядка пяти в прошлом сезоне, поэтому пусть будет планка в 10 очков при большем игровом времени, так что всё по силам, буду доказывать», — цитирует Терехова «Сила спорта».