Хартли — о «багаже Никитина»: полностью согласен, до меня в «Локомотиве» уже всё выстроили

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли согласился с тем, что строил игру на основании наследия прежнего наставника Игоря Никитина.

— 100% Никитин и его тренерский штаб оставили наследие. Они выстраивали эту команду годами. Нельзя просто прийти и выбросить всё это. Как я уже отмечал, изменений было совсем немного. Я всегда говорил, что главный тренер приходит в команду как новый шеф-повар в ресторан. У тебя уже есть книга с рецептами, но выбор за тобой, вносить что-то новое туда или нет. До меня здесь уже всё выстроили, от Игоря я многое почерпнул здесь. Могу сказать, что он оставил мне потрясающее наследие в «Локомотиве». Он вырастил этих игроков и сделал их чемпионами.

— То есть к разговорам о «багаже Никитина» вы относитесь нормально?

— Я полностью с ними согласен, это нормально. Он проработал тут четыре года, тренер вкладывает своё время, энергию в игроков. Так было и в «Авангарде» с Александром Крыловым и Максимом Сушинским, у нас было много новичков как среди игроков, так и среди тренеров, персонала, мы строили новую команду. Помню, как Крылов говорил мне, что мы должны быть первыми в плане медиа, первыми по работе с болельщиками и, конечно, первыми в турнирной таблице. Я полностью был погружён в работу. К нашему приятному удивлению, в первый же сезон удалось дойти до финала, но мы росли постепенно. Такая же история была и в «Локомотиве» у Никитина. Так что да, к моему приходу все детали были сложены, — цитирует Хартли сайт КХЛ.