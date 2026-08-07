Специалист Павел Перепехин вошёл в тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Белорусский специалист трудился в составе «зубров» с 2009 по 2010 и с 2019 по 2024 год, после чего продолжил работу в системе клуба, возглавив «Динамо-Олимпик» и «Динамо 3x3». Вместе с «Динамо-Олимпиком» Перепехин завоевал золотые медали Высшей лиги. Помимо этого, в своей карьере Перепехин работал со сборными Беларуси разных возрастов.

Минувший сезон Павел Перепехин начинал в роли главного тренера «Шахтёра» в Экстралиге, затем перешёл в ХК «Динамо Санкт-Петербург» (ВХЛ), а в январе вошёл в тренерский штаб московского «Динамо».