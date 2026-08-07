«Приготовьтесь к тому, что будет крутой продукт в плане игры». Ларионов — хоккеистам СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов выступил с напутственным словом перед началом предсезонной подготовки армейского клуба.

«Начало сезона – это всегда большие ожидания, у всех планы, все отдохнувшие, у каждого есть мысли, как стать лучше. Ребята, есть амбиции команды, города. Да, состав очень хороший, но бумага не играет в хоккей. В хоккей играют люди, коллектив, друзья. Мы всех представили, вы знаете все имена – я считаю, что те, кто находится здесь, это семья. Каждый внесёт свою лепту в команду. Кто-то находится за кулисами, кто-то – на виду, в фокусе внимания. Хочется, чтобы эта команда начала формироваться здесь и сейчас. Не завтра, не вчера – сегодня. От каждого игрока – неважно, молодого или опытного – зависит атмосфера, путь, который мы хотим пройти наверх. Это серьёзная задача, мы не хотим строиться 5-6-7 лет. Времени, ребята, нет. Все игроки, которые находятся здесь, по ряду причин оказались в этой команде. Это правильные причины. У каждого игрока есть миссия, есть роль, есть сильные стороны, благодаря которым вы будете играть. Мы поможем вам сделать так, чтобы коллектив был правильный и постепенно шёл к той цели, где мы хотим быть. Это не громкие слова, а то, что мы хотим сделать все вместе, – чтобы в конце сезона собраться и отпраздновать то, чего мы достигли.

Есть масса важных факторов: дисциплина команды, дисциплина отношений, дисциплина в раздевалке. Чистота в столовой, в автобусе, на выезде – чтобы имидж команды оставался всегда хорошим. У нас есть логотип, команда, город. Есть большая аудитория болельщиков, которая здесь будет смотреть на вас. Скажу честно: приготовьтесь к тому, что будет крутой продукт в плане игры. Мы хотим с первого дня внести такое направление, чтобы игра приносила удовольствие – прежде всего болельщикам, но, конечно, и вам. Все упражнения будут заточены на движение шайбы, катание, работу, помощь друг другу. Хотим, чтобы каждый игрок делал партнёра лучше – так строится команда, коллектив, победные серии и сезоны.

Для каждого из вас честь быть здесь. Команда СКА – гордость этого города. Все ждут, мечтают о том, чтобы попасть на эту арену и посмотреть вашу игру. Но эта игра должна нести в себе элементы непредсказуемости, зрелищности – того, что вы все можете показать. Будьте готовы к тому, что мы, тренеры, будем смотреть, анализировать, искать «химию», связки. Конкуренция будет здоровой и интересной. Не переживайте, если кто-то не играет, если меняются пары защитников и тройки нападающих. Это всё делается для того, чтобы понять, где мы найдём элементы, которые помогут нам в сложных ситуациях в течение сезона.

Цель одна, ребята, вы её знаете. Начать сезон нужно с первого дня и привнести в него то настроение, тот драйв, которые у вас есть. На пути будут кочки, мы будем спотыкаться, вставать, но не будем падать. Мы должны постепенно вместе подниматься наверх. Ещё раз с началом сезона всех!» — цитирует Ларионова сайт СКА.