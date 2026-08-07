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Гарднер — о Минске: после Москвы это совсем другие ощущения — нет пробок и суеты

Гарднер — о Минске: после Москвы это совсем другие ощущения — нет пробок и суеты
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Нападающий минского «Динамо» Ретт Гарднер рассказал о жизни в столице Беларуси. Прошлый сезон хоккеист провёл в ЦСКА.

– Уже успел познакомиться с Минском? Что больше всего понравилось в городе?
– Да, уже успел немного познакомиться с городом. Мне нравится его размер – здесь очень комфортно жить. После Москвы это совсем другие ощущения: нет постоянных пробок и суеты. Здесь хорошие рестораны, отличные продуктовые магазины, а сам город очень красивый. Каждый день стараюсь открывать для себя что-то новое.

– В Беларуси болельщики очень любят хоккей, а домашние матчи «Динамо» проходят при аншлагах. Что вы ждёте от первой игры на «Минск-Арене»?
– Я очень жду возможности сыграть перед такими болельщиками. В прошлом сезоне приезжать сюда в качестве соперника было совсем не просто, поэтому теперь будет здорово почувствовать их поддержку уже на своей стороне, – приводит слова Гарднера пресс-служба клуба.

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