Гарднер — о Минске: после Москвы это совсем другие ощущения — нет пробок и суеты

Нападающий минского «Динамо» Ретт Гарднер рассказал о жизни в столице Беларуси. Прошлый сезон хоккеист провёл в ЦСКА.

– Уже успел познакомиться с Минском? Что больше всего понравилось в городе?

– Да, уже успел немного познакомиться с городом. Мне нравится его размер – здесь очень комфортно жить. После Москвы это совсем другие ощущения: нет постоянных пробок и суеты. Здесь хорошие рестораны, отличные продуктовые магазины, а сам город очень красивый. Каждый день стараюсь открывать для себя что-то новое.

– В Беларуси болельщики очень любят хоккей, а домашние матчи «Динамо» проходят при аншлагах. Что вы ждёте от первой игры на «Минск-Арене»?

– Я очень жду возможности сыграть перед такими болельщиками. В прошлом сезоне приезжать сюда в качестве соперника было совсем не просто, поэтому теперь будет здорово почувствовать их поддержку уже на своей стороне, – приводит слова Гарднера пресс-служба клуба.