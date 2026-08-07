Генменеджер «Шанхайских Драконов» высказался о селекции клуба

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин поделился мнением о трансферной политике клуба.

– На что вы делали упор в селекции? Какую команду вы хотите видеть?

– Мы пытались собрать команду победителей. Нужно убрать ментальность, которая была на протяжении нескольких лет, что «Шанхай» или «Куньлунь» – команды-аутсайдеры, которые не бьются.

– В клубе много габаритных игроков. Можно ли ожидать, что это будет типичная североамериканская команда по стилю?

– У нас и тренеры из Северной Америки. Я вижу команду габаритной и быстрой. Это универсальные ребята, которые могут сыграть где-то жёстко, но могут и забивать. Тенденция последних лет в том, что именно такие команды и побеждают, – сказал Артюхин в видео на YouTube-канале «Шанхайских Драконов».