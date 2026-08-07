Хоккейный клуб «Сочи» совершил несколько обменов

«Сочи» официально объявил, что совершил несколько обменов. Первый трансфер состоялся с нижегородским «Торпедо», а второй — с «Норильском».

Состав южного клуба пополнил защитник Кирилл Стеклов, а в Нижний Новгород отправился форвард Роман Максимов. Затем «Сочи» обменял Стеклова в норильскую команду, получив денежную компенсацию.

«Хоккейный клуб «Сочи» благодарит Романа Максимова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении команды.

24-летний Стеклов провёл в минувшем сезоне 56 матчей за «Торпедо-Горький» в ВХЛ, сделав 20 результативных передач. 19-летний Максимов в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ сыграл 13 встреч и забил один гол.