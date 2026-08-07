15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Миллер — об отпуске: играл в гольф каждый божий день

Защитник «Ак Барса» Миллер — об отпуске: играл в гольф каждый божий день
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своём летнем отпуске. Предстоящий сезон станет для 24-летнего американца четвёртым в казанской команде.

«Отпуск прошёл отлично, было очень много особенных моментов. Самым запоминающимся было время, когда мы всей семьёй просто отдыхали, кайфовали. Отпускных дней было много, но это было классно и весело. Приятно вернуться к работе.

Путешествовал? Да, мы с друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде, так что было неплохо. Было прикольно провести там пару дней. Я играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки», – приводит слова Миллера «Сила спорта».

Материалы по теме
Защитник «Ак Барса» Миллер: у нас высокие ожидания после прошлого сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android