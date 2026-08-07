Защитник «Ак Барса» Миллер — об отпуске: играл в гольф каждый божий день

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своём летнем отпуске. Предстоящий сезон станет для 24-летнего американца четвёртым в казанской команде.

«Отпуск прошёл отлично, было очень много особенных моментов. Самым запоминающимся было время, когда мы всей семьёй просто отдыхали, кайфовали. Отпускных дней было много, но это было классно и весело. Приятно вернуться к работе.

Путешествовал? Да, мы с друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде, так что было неплохо. Было прикольно провести там пару дней. Я играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки», – приводит слова Миллера «Сила спорта».