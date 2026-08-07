Блюгерс — о Маккенне в «Торонто»: первые номера драфта чаще всего оправдывают ожидания

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Теодор Блюгерс высказался о первом номере драфта НХЛ 2026 года Гэвине Маккенне. «Лифс» выбрали 18-летнего канадского форварда под первым номером, выиграв драфт-лотерею.

«Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания. Если судить по тому, что я слышал от ребят из «Торонто», то внимание медиа, с которым он столкнётся, будет особенным. Будет интересно увидеть это своими глазами», – приводит слова Блюгерса официальный сайт НХЛ.

Маккенна в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.