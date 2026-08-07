Сайт НХЛ опубликовал рейтинг проспектов «Колорадо», первые три места заняли россияне

Официальный сайт НХЛ опубликовал топ-5 проспектов «Колорадо Эвеланш». Первые три места в списке заняли россияне.

Возглавил рейтинг 21-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев. В прошлом сезоне он набрал 3 (1+2) очка в 54 матчах в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф заработал 5 (1+4) очков в 17 играх. На второй строчке расположился 18-летний нападающий Егор Шилов, выступающий за «Викториявилль» из QMJHL. В минувшем сезоне он набрал 82 (32+50) очка в 63 матчах в регулярке лиги Квебека.

Замыкает тройку 23-летний вратарь «Колорадо Иглз» Илья Набоков. В прошлом сезоне голкипер выступал в КХЛ за «Металлург», а в конце сезона приехал в Северную Америку, но ни разу не сыграл в АХЛ. Четвёртое место занял защитник Шон Беренс (23 года, «Колорадо Иглз», АХЛ), а пятым стал форвард Бекетт Хэмилтон (18 лет, «Ред Дир», WHL).