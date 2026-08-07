15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Металлурга» Козлов — о детстве: родителям было трудно, они у меня золотые

Форвард «Металлурга» Козлов — о детстве: родителям было трудно, они у меня золотые
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Андрей Козлов рассказал о влиянии родителей на его карьеру. Мать игрока – пекарь-кондитер, а отец – водитель на хлебозаводе.

– Родителям было трудно: можно сказать, они работали на меня, а в семье ещё росла сестрёнка. Ксения на три года младше, ей в сентябре исполнится 18, она уже мастер спорта по спортивной акробатике.

– Когда понял, как мама и папа стараются для тебя?
– Всегда видел это, но окончательно голова встала на место лет в 14. Может, потому и подростковый период прошёл сравнительно безболезненно, разве что сформировал мой упёртый характер: вижу цель – не вижу препятствий. Но совершенно точно понимал, что родители у меня золотые, – приводит слова Козлова «Магнитогорский Металл».

Материалы по теме
«Вытек костный мозг, порвались две связки». Форвард «Металлурга» Козлов — о своей травме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android