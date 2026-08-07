Форвард «Металлурга» Козлов — о детстве: родителям было трудно, они у меня золотые

Нападающий «Металлурга» Андрей Козлов рассказал о влиянии родителей на его карьеру. Мать игрока – пекарь-кондитер, а отец – водитель на хлебозаводе.

– Родителям было трудно: можно сказать, они работали на меня, а в семье ещё росла сестрёнка. Ксения на три года младше, ей в сентябре исполнится 18, она уже мастер спорта по спортивной акробатике.

– Когда понял, как мама и папа стараются для тебя?

– Всегда видел это, но окончательно голова встала на место лет в 14. Может, потому и подростковый период прошёл сравнительно безболезненно, разве что сформировал мой упёртый характер: вижу цель – не вижу препятствий. Но совершенно точно понимал, что родители у меня золотые, – приводит слова Козлова «Магнитогорский Металл».