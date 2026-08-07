Агент Никиты Гусева отреагировал на ситуацию вокруг игрока

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал ситуацию вокруг игрока. 31 мая у Гусева завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

«На сегодняшний день наши переговоры и общение с московским «Динамо» пока не принесли никаких результатов», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Гусев является олимпийским чемпионом (2018), серебряным призёром Олимпиады-2022, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира (2017, 2019) и обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2017).