Кузнецов подписался на страницу «Сибири» в соцсети, клуб проявляет интерес к игроку

Нападающий Евгений Кузнецов подписался на аккаунт «Сибири» в социальных сетях. Ранее сообщалось, что вероятным новым клубом хоккеиста будет новосибирская команда.

34-летний форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

Кузнецов — двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» (2018).