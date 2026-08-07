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Ничушкин — об отстранении сборной России: грустно от этого периодически становится

Ничушкин — об отстранении сборной России: грустно от этого периодически становится
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Валерий Ничушкин высказался о недопуске российских сборных на международные турниры.

– У вас есть ещё незакрытый гештальт со сборной России? Вы сыграли на Олимпиаде в Сочи, а все остальные ОИ пропустили по разным причинам.
– Я бы с удовольствием сыграл за сборную, конечно. Я никогда не забуду то состояние, когда я в 18 лет выходил на лёд на Олимпиаде в Сочи, и весь стадион скандировал «Россия! Россия!». Это было потрясающе. Есть небольшое огорчение из-за того, как в мире всё закрутилось и Россия осталась без большого спорта. Мне от этого грустно периодически становится. Дай бог, чтобы это поменялось скоро.

– Хотелось бы сыграть на Кубке мира? Если российские хоккеисты там будут участвовать.
– Я особо ещё не загадывал. Надо будет ещё попасть в команду, у нас много молодых хороших ребят. Если придёт приглашение, начну думать, – приводит слова Ничушкина «РБ Спорт».

Кубок мира пройдёт в 2028 году в Канаде и Чехии. Состав участников пока не определён. В НХЛ заявляли, что пока не готовы делать прогнозы насчёт участия российских хоккеистов в турнире.

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