Фетисов ответил, как Овечкин может попасть в Зал славы по окончании карьеры

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил мнение, что «Вашингтон Кэпиталз» может попросить руководство Зала хоккейной славы ввести российского нападающего Александра Овечкина сразу после завершения карьеры в порядке исключения.

«Он ещё собрался играть за «Динамо». Александр официально должен заявить, что завершил карьеру, после этого и принимают решение. Либо тебя вводят в этот пантеон досрочно, либо через три года. Может, кто-то обратится за тем, чтобы это сделать, скажем, вне очереди. Но принимать тут решение будут люди, наделённые этими полномочиями.

Прецедент есть, когда Уэйн Гретцки был введён в Зал славы через несколько месяцев после того, как завершил карьеру. Однако для этого надо объявить, что больше ты играть не будешь ни одного матча. Будем ждать Александра, чтобы об этом можно было говорить. Есть процедура, возможно, «Вашингтон» это попробует сделать либо остальные члены выборного комитета», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В начале июля 40-летний Овечкин подписал контракт с «Кэпиталз» ещё на год. По регламенту после завершения карьеры должно пройти три года, прежде чем можно будет обсуждать кандидатуру игроков по их введению в Зал славы.