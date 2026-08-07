СКА обменял Джозефа Бландизи в «Салават Юлаев», получив права на Даниила Тарасова

Нападающий Джозеф Бландизи перешёл в «Салават Юлаев» из СКА в результате обмена, сообщает пресс-служба армейского клуба. Санкт-петербургская команда взамен получила спортивные права на вратаря Даниила Тарасова.

«Благодарим Джо за интересную игру и сумасшедшую энергию, удачи в дальнейшем!» — говорится в сообщении СКА.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний форвард провёл 62 матча, в которых отметился 12 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. В плей-офф на его счету четыре игры и два гола.

27-летний Тарасов в сезоне-2025/2026 выступал за «Флориду Пантерз», за которую сыграл 33 встречи, одержав 13 побед при коэффициенте надёжности 3,05 и 89,5% отражённых бросков. 1 июля 2026 года Даниил подписал однолетний контракт с «Детройт Ред Уингз».