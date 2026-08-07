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«Лос-Анджелес» выведет из обращения номер Анже Копитара и установит бронзовую статую

«Лос-Анджелес» выведет из обращения номер Анже Копитара и установит бронзовую статую
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«Лос-Анджелес Кингз» выведет из обращения 11-й номер, под которым выступал нападающий Анже Копитар, а также откроет бронзовую статую легенды клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды. Торжественная церемония состоится 24 февраля 2027 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».

38-летний Копитар является рекордсменом «Кингз» по количеству проведённых матчей (1521), голевых передач (864) и набранных очков (1316). Он станет восьмым хоккеистом в истории франшизы, чей номер будет навсегда выведен из обращения. Статуя словенца окажется четвёртой, появившейся рядом с домашней ареной «Лос-Анджелеса». Ранее там были установлены памятники Уэйну Гретцки, Люку Робитайлу и Дастину Брауну.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру по окончании сезона-2025/2026.

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