«Питтсбург» поздравил Сидни Кросби с 39-летием

«Питтсбург Пингвинз» поздравил капитана команды Сидни Кросби с днём рождения. Сегодня, 7 августа, канадскому нападающему исполнилось 39 лет.

«С днем рождения, наш капитан!» – говорится в сообщении «пингвинов» в социальной сети Х. Пост сопровождён эмодзи козы, который обозначает аббревиатуру GOAT (Greatest of all time – величайший игрок всех времён. – Прим. «Чемпионата»).

Кросби — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Пингвинз» и двукратный олимпийский чемпион. Также он является членом «Тройного золотого клуба» как победитель Кубка Стэнли, Олимпиады и чемпионата мира.

На данный момент на счету Сидни 1761 (654+1107) очко в 1420 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В плей-офф он заработал 206 (72+134) очков в 186 играх.