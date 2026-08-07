15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист — о Койвунене в «Питтсбурге»: если он провалится, его контракт могут выкупить

Журналист — о Койвунене в «Питтсбурге»: если он провалится, его контракт могут выкупить
Комментарии

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился информацией о новом контракте Вилле Койвунена с «Питтсбург Пингвинз». Финский форвард подписал с клубом соглашение на восемь лет с кэпхитом в $ 4 млн.

«Два источника в команде сообщили мне, что Кайл Дубас (генеральный менеджер «Питтсбурга». – Прим. «Чемпионата») рассматривает этот контракт как минимум риска при высокой выгоде. Если Койвунен провалится, то «Пингвинз» могут выкупить его контракт, пока ему не исполнится 26 лет. Тогда под потолок пойдёт только 33% от его зарплаты», – приводит слова Йохе NHL Rumour Report в социальной сети Х.

23-летний нападающий в прошлом сезоне провёл 39 матчей в НХЛ и набрал 7 (2+5) очков. В минувшем регулярном чемпионате АХЛ финн набрал 41 (13+28) очко за 34 игры, а в плей-офф заработал 9 (4+5) очков в 15 встречах.

Материалы по теме
Генменеджер «Питтсбурга» Дубас объяснил подписание контракта с Койвуненом на $ 32 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android