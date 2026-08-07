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Агент Гусева отреагировал на слухи относительно своего клиента

Агент Гусева отреагировал на слухи относительно своего клиента
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал информацию о внимании к игроку со стороны «Ак Барса». 31 мая у Гусева завершился контракт с московским «Динамо», за которое он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

— Действительно ли к Никите Гусеву идут активные предложения, в том числе из Казани?
— Давайте пока не будем спешить с выводами, — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

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