Нападающий «Северстали» Ян: Череповец — хоккейный город, люди здесь искренне болеют

Нападающий «Северстали» Денис Ян прокомментировал свой переход в череповецкий клуб и рассказал о подготовке к сезону.

«Очень рад стать частью команды и с нетерпением жду начала сезона. Мы пообщались по телефону с Андреем Леонидовичем [Козыревым]. Я хорошо знаком со стилем игры команды и понимаю, какие задачи стоят перед нами.

Моя основная задача — помочь «Северстали» добиться высоких целей, потому что Череповец — это хоккейный город. Я знаю, что здесь люди искренне болеют и поддерживают команду в любых ситуациях.

Наблюдая за последними сезонами, считаю, что сильная сторона череповецкого хоккея — это единство команды, игра в едином стиле, где каждый игрок делает всё ради общего успеха. Стоит отметить яркие и захватывающие моменты, которые команда дарит болельщикам.

Отпуск я провёл в Майами. Люблю проводить там время. Каждый день тренировался вместе с ребятами, которые также выступают в КХЛ», — приводит слова Яна пресс-служба «Северстали».