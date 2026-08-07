Ничушкин — о переходе в «Коламбус»: не ждал, что меня обменяют, хотел играть в «Колорадо»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Валерий Ничушкин прокомментировал свой обмен из «Колорадо Эвеланш». 31-летний форвард покинул команду после семи сезонов.

– В «Колорадо» в последний сезон не хватало доверия?

– Я не могу так сказать, причины были разные. Но я в любом случае не ждал, что меня обменяют. Мне хотелось играть в «Колорадо», и тяжело уходить из команды, где выигрывал Кубок и где показывал свой лучший хоккей. У меня появилось много друзей в городе. Хотя, конечно, моя роль в этом сезоне поменялась, а хочется играть больше и получать больше ответственности.

– В любом случае есть благодарность этому клубу?

– Бесконечно благодарен клубу и тренеру. Эта команда появилась в тяжёлое для меня время в плане хоккея, после неудач в «Далласе». Для меня это был свежий глоток воздуха, и там я по-новому полюбил хоккей. Это был очень классный опыт.

Обстановка в команде всегда была на пределе: от нас очень много ожидали внутри организации. Когда мы шли на первом месте в лиге, мы всё равно хотели больше и больше. В некоторые годы нас это и погубило, потому что шли в такой надрывчик. В то же время работа была проделана сумасшедшая, – приводит слова Ничушкина «РБ Спорт».