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«Пустая трата денег». Форвард «Баффало» Бенсон — о покупке Porsche Cayenne

«Пустая трата денег». Форвард «Баффало» Бенсон — о покупке Porsche Cayenne
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Канадский нападающий «Баффало Сэйбрз» Зак Бенсон признался, что жалеет о покупке автомобиля Porsche Cayenne.

«Нет, никаких Lamborghini или Ferrari. Я вообще купил себе Porsche Cayenne – обновил тачку. Хороший автомобиль. Но, если честно, не знаю… Это пустая трата денег, мне такие вещи не нужны», – приводит слова Бенсона Sportskeeda.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний форвард провёл 65 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при показателе полезности «+27». В плей-офф на его счету 13 игр, пять голов и четыре ассиста.

Бенсон был выбран «Сэйбрз» в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

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