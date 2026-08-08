«Тень на всё хорошее». Рише — о концовке прошлого сезона для «Авангарда»

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише подвёл итоги прошлого сезона для омского клуба.

— Какие выводы вы сделали после прошлого сезона, завершившегося для «Авангарда» очень обидно?

— Да, было очень больно в концовке, безусловно. Но такое завершение бросило тень на всё то хорошее, что мы проделали в регулярке и в плей-офф. В седьмом матче уступать всегда тяжело, особенно учитывая, что мы часто вели в счёте и в серии с «Локомотивом», и в ходе отдельных матчей. Все понимают, что нам нужно действовать лучше в плане доведения игр до победы, мы должны быть способны удерживать добытое преимущество, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.