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«Тень на всё хорошее». Рише — о концовке прошлого сезона для «Авангарда»

«Тень на всё хорошее». Рише — о концовке прошлого сезона для «Авангарда»
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Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише подвёл итоги прошлого сезона для омского клуба.

— Какие выводы вы сделали после прошлого сезона, завершившегося для «Авангарда» очень обидно?
— Да, было очень больно в концовке, безусловно. Но такое завершение бросило тень на всё то хорошее, что мы проделали в регулярке и в плей-офф. В седьмом матче уступать всегда тяжело, особенно учитывая, что мы часто вели в счёте и в серии с «Локомотивом», и в ходе отдельных матчей. Все понимают, что нам нужно действовать лучше в плане доведения игр до победы, мы должны быть способны удерживать добытое преимущество, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафаэлем Рише читайте на «Чемпионате»:
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
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