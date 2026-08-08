Косолапов: я не Лемье, но, возможно, у меня получится выиграть Кубок Гагарина с «Сибирью»

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов высказался о том, как реагирует на комментарии о его игре на протяжении сезона.

– По ходу прошлого сезона некоторые эксперты, например, Леонид Вайсфельд, вас сравнивали по ходу сезона с Марио Лемье. Как при таких раскладах не сойти с ума?

– Ярослав Игоревич после первых нескольких матчей сказал мне: «Антоха, поменьше читай комментарии, вообще не обращай на них внимания. Старайся играть в свою игру». Я последовал его совету. Понятно, что новосибирские болельщики радовались моим голам, и это замечательно, но я старался поменьше читать интернет, чтобы не поймать звезду.

Что касается сравнения, о котором вы сказали, то понятно, что оно шуточное. Я далеко не Марио Лемье, мне нужно очень много работать, чтобы достичь его высот. Возможно, у меня получится выиграть Кубок Гагарина с «Сибирью», всё может быть. Посмотрим, — заявил Косолапов.