Рише ответил на вопрос, что сказал Ги Буше команде после поражения от «Локомотива»

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о реакции главного тренера омского клуба Ги Буше на поражение в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (3-4).

— Что сказал Буше после этого поражения от «Локомотива»?

— Дословно я не вспомню и не воспроизведу, потому что это был тяжёлый момент для всех нас. Сложно вспомнить, что именно он сказал, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в трёх матчах полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 «Авангард» победил со счётом 5:2, 3:1, 2:0. «Локомотив» одержал четыре победы со счётом 4:2, 4:0, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ.