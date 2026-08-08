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Рише ответил на вопрос, что сказал Ги Буше команде после поражения от «Локомотива»

Рише ответил на вопрос, что сказал Ги Буше команде после поражения от «Локомотива»
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Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише рассказал о реакции главного тренера омского клуба Ги Буше на поражение в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Локомотивом» (3-4).

— Что сказал Буше после этого поражения от «Локомотива»?
— Дословно я не вспомню и не воспроизведу, потому что это был тяжёлый момент для всех нас. Сложно вспомнить, что именно он сказал, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в трёх матчах полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 «Авангард» победил со счётом 5:2, 3:1, 2:0. «Локомотив» одержал четыре победы со счётом 4:2, 4:0, 3:2 ОТ, 4:3 ОТ.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафаэлем Рише читайте на «Чемпионате»:
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
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