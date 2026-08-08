Тренер «Авангарда»: если все игроки основы здоровы, то нет смысла привлекать резерв

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише высказался о привлечении хоккеистов из резерва в основную команду.

— Стоит ли ждать большего привлечения резервистов в «Авангард», чем это было в прошлом сезоне?

— Сложно сказать, всё зависит от обстоятельств. Если у тебя все игроки основы здоровы, нет травм, то нет смысла привлекать кого-то из фарм-клуба, из молодёжки, чтобы ребята просто сидели. Конечно, никто не хочет, чтобы были повреждения, но если несколько игроков выбывает из-за повреждений, то это открывает возможность для других ребят, чтобы показать себя в новой роли. В прошлом сезоне у нас было восемь защитников, сейчас — семь на односторонних контрактах. Поэтому посмотрим, вероятно, это тоже шанс для кого-то из ребят, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.