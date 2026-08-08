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Тренер «Авангарда»: если все игроки основы здоровы, то нет смысла привлекать резерв

Тренер «Авангарда»: если все игроки основы здоровы, то нет смысла привлекать резерв
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Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише высказался о привлечении хоккеистов из резерва в основную команду.

— Стоит ли ждать большего привлечения резервистов в «Авангард», чем это было в прошлом сезоне?
— Сложно сказать, всё зависит от обстоятельств. Если у тебя все игроки основы здоровы, нет травм, то нет смысла привлекать кого-то из фарм-клуба, из молодёжки, чтобы ребята просто сидели. Конечно, никто не хочет, чтобы были повреждения, но если несколько игроков выбывает из-за повреждений, то это открывает возможность для других ребят, чтобы показать себя в новой роли. В прошлом сезоне у нас было восемь защитников, сейчас — семь на односторонних контрактах. Поэтому посмотрим, вероятно, это тоже шанс для кого-то из ребят, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафаэлем Рише читайте на «Чемпионате»:
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
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