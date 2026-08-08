«Великолепный человек и игрок с победным опытом». Тренер «Авангарда» — о трансфере Ливо

Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише прокомментировал переход в омский клуб форварда Джоша Ливо.

— Все ли пожелания тренерского штаба в плане селекции были удовлетворены летом?

— Думаю, этот вопрос нужно адресовать Буше. Но в целом мы удовлетворены. К нам пришли классные хоккеисты, взять того же Джошуа Ливо — это топовый игрок, мы рады, что он с нами. А, например, Кирилл Адамчук добавит «Авангарду» жёсткости. Так что лично я доволен селекционной работой, однако за Ги я всё-таки говорить не могу.

— Самый громкий трансфер — Ливо. Что можете сказать о нём по совместной работе в «Тракторе»?

— Мы были вместе полсезона в Челябинске, и все прекрасно понимают, что это топовый нападающий для нашей лиги. И как человек Джошуа великолепен. Он всегда открыт, с ним всегда приятно общаться, плюс он зрелый хоккеист, у него есть опыт победителя, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.