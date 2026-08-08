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Рише: «Авангарду» стоило рискнуть, когда появилась возможность подписать Пакетта

Рише: «Авангарду» стоило рискнуть, когда появилась возможность подписать Пакетта
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Канадский тренер «Авангарда» Рафаэль Рише поделился ожиданиями от форварда Седрика Пакетта, который пополнил команду в межсезонье.

— Чего вы ждете от Пакетта? Прекрасный игрок, но смущает его травма из прошлого сезона.
— Мы говорили об этом с Буше, и мы предполагаем и надеемся, что его состояние здоровья позволит ему полноценно помогать нашей команде. В целом когда появляется возможность подписать игрока такого уровня и такого калибра, то здесь стоит рискнуть, — сказал Рише в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Пакетт ранее играл в КХЛ за минское и московское «Динамо». Всего в лиге нападающий провёл 227 матчей и набрал 125 очков — забросил 67 шайб и отдал 58 результативных передач. Хоккеист пропустил концовку прошлого сезона из‑за травмы спины, весной перенёс операцию.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафаэлем Рише читайте на «Чемпионате»:
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
Эксклюзив
«Ливо — топ-игрок, а ради Пакетта стоило рискнуть». Интервью с тренером «Авангарда»
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