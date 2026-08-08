Фетисов: Овечкину нужно предложить пригласить на свой турнир команду из США

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов предложил капитану и нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину пригласить на Кубок Овечкина детскую команду из США.

«Надо предложить ему попробовать пригласить американскую команду на следующий год. Когда дети будут друг с другом играть в хоккей и дружить, то взрослым ничего не останется делать, как последовать их примеру. Сама идея хорошая», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Гала-матч с участием Фетисова, Овечкина и других звёзд отечественного хоккея пройдёт в Мытищах 8 августа.

«Жду праздника, будет атмосфера хоккейной семьи во всех её проявлениях, разные поколения. Жду положительных эмоций, как и все ребята, которые в свой отпуск приезжают участвовать в этом празднике», — отметил Фетисов.