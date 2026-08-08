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«Является, скорее, посредственным игроком». Гомоляко — о Ларионове-младшем

«Является, скорее, посредственным игроком». Гомоляко — о Ларионове-младшем
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко оценил пробный контракт нападающего Игоря Ларионова-младшего со СКА.

«Считаю, что для выполнения каких-то серьёзных задач, например, чемпионства, всё-таки Игорь Ларионов-младший не соответствует этой роли и является, скорее, посредственным игроком. Но понятно желание его отца. Игорь Николаевич хочет видеть своего сына в команде. Но я опять же не думаю, что именно для СКА это будет помощник. У команды очень серьёзные задачи, сильный состав, и очевидно, что они будут бороться за кубок.

А так, Игорь Ларионов-младший довольно-таки неплохой игрок по меркам лиги. Он сейчас пройдёт предсезонку с командой, сыграет, поучаствует в турнире и, думаю, подпишет полноценное соглашение со СКА. Ну а уж как пройдёт для него сезон, это покажет лишь время», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».

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