Светлов: ожидания от Кузнецова в «Сибири» и «Тракторе» высокие, может, даже завышенные

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о возможном будущем форварда Евгения Кузнецова.

— Два года назад на Кузнецова рассчитывали все клубы КХЛ, теперь круг претендентов сузился. Думаю, все хотят, чтобы Евгений завершил карьеру в родном Челябинске. Хотя и в Новосибирске, который поспорит с Челябинском за титул самого хоккейного города страны, гарантирован ажиотаж. Сейчас ожидания от Евгения в этих городах очень высокие, может, даже завышенные. Это беспокоит.

— Почему?

— У нас любят резкие оценки – или восторженные, или критические. Поэтому очень важно выдержать эти ожидания, справиться с ними. В противном случае всё перевернётся – и Кузнецов станет виновником всех проблем. Хотя на самом деле этого быть не должно, ведь Евгений, как показали последние сезоны, уже не доминирующий игрок. И вытянуть команду в одиночку вряд ли способен, — цитирует Светлова Russia-Hockey.