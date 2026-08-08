Дементьев: наличие Дорофеева не гарантирует «Рейнджерс» победу в Кубке Стэнли

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о переходе Павла Дорофеева в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я всегда очень осторожно отношусь к тому, кто и как может повлиять на результат. Есть пример, насколько великолепны Макдэвид, Драйзайтль, но «Эдмонтон» с ними не выигрывал Кубок Стэнли, насколько хорош Ларкин в «Детройте», всю свою карьеру, но он уходит из команды, чтобы иметь шансы выиграть Кубок Стэнли. Овечкин тоже выиграл свой первый плей-офф НХЛ после 13 сезонов. Поэтому соотносить присутствие одного игрока, который вытащит команду и всё делает за неё, — это такое себе занятие», — цитирует Дементьева «Сила спорта».