Бывший тренер «Сочи» оценил игру Мироманова, перешедшего в СКА

Бывший тренер «Сочи» Николай Пронин поделился впечатлениями от совместной работы с защитником СКА Даниилом Миромановым, а также рассказал об особенностях его игры.

«Даниил был у нас в «Сочи» определённое время. Мне запомнился хорошим человеком, адекватным. Что касается его игры, то это габаритный защитник, который при этом очень хорошо катается. Он может хорошо начать атаку первым пасом. Также у него мощный бросок, в том числе с ходу. Соответственно, он может брать первое, второе большинство. Также при необходимости может постоять за партнёров по команде», — приводит слова Пронина «Сила спорта».