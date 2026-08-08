«Команда не должна зависеть от одного лидера». Светлов — о «Динамо» и Гусеве

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о карьерной ситуации нападающего Никиты Гусева.

— Сергей Александрович, первый вопрос – естественно, о родном клубе. Контрактная эпопея Никиты Гусева затягивается, «Динамо» может потерять своего лидера?

— Безусловно, то, что Никита – не в команде, а на него, судя по прессе, появились и другие претенденты, например, «Ак Барс», — не самые радостные новости для болельщиков бело-голубых. Посмотрим, как будут развиваться события.

Но в данной ситуации есть только один ответ. Команда не должна зависеть от одного лидера, ей нужен постоянный приток молодёжи.

Вспомните «Динамо» 90-х годов, когда даже в самые кризисные времена бело-голубые каждый год открывали для отечественного хоккея минимум пятёрку новых талантов. Когда я лет 35 тому назад завершал свою карьеру в «Динамо», у тренерского штаба Владимира Юрзинова был конвейер из молодых игроков – и смены поколений проходили безболезненно.

Поэтому, договариваясь с Гусевым, параллельно очень важно не забывать о своей школе и своей молодёжи. Вот где наш главный резерв, — цитирует Светлова Russia-Hockey.