Косолапов: Широков был настоящим капитаном, мог подбодрить или жёстко осадить кого-нибудь

Нападающий «Сибири» Антон Косолапов рассказал про общение с бывшим капитаном новосибирского клуба Сергеем Широковым.

– Каким вам запомнился Сергей в общении?

– Он вёл себя точно так же, как и все остальные. Сергей был настоящим капитаном, он понимал, что его слово много значит. Иногда мог разрядить обстановку, подбодрить или жёстко осадить кого-нибудь. Сергей неспроста был капитаном во многих командах. Он постоянно помогал ребятам, в том числе и в решении бытовых вопросов. Если кому-то нужно было записать видеопоздравление, Широков никогда не отказывал. Иногда и сам просил это сделать. В общем, это классный парень. Я безумно рад, что мне довелось с ним чуть-чуть поиграть, — заявил Косолапов.