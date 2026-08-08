Хартли отреагировал на слухи о том, что в «Локомотиве» не разрешали обменивать игроков

Бывший главный тренер «Локомотива» Боб Хартли опроверг слухи о том, что президент клуба Юрий Яковлев мешал ему обменять некоторых игроков по ходу прошлого сезона.

– По ходу сезона были слухи, что вы хотели обменять некоторых игроков, но Юрий Яковлев вам не дал этого сделать. Это верно?

– Это совершенно не так (улыбается). Во-первых, вся прелесть Юрия Яковлева в том, что он верит в свою систему, – и кто может с ним поспорить? Вспомните историю «Локомотива», вспомните ту авиакатастрофу. Одно лишь это крушение могло бы поставить крест на хоккее в Ярославле. Но Юрий продолжал двигаться вперёд, не останавливаясь.

Это человек с масштабным видением и огромной верой в то, что ему под силу сделать. Мне доставляло огромное удовольствие работать с ним. Он уникальный руководитель: за весь год он впервые заглянул в тренерскую лишь тогда, когда мы в овертайме обыграли «Авангард». Это был первый раз за весь сезон, когда я увидел его у себя в кабинете.

– И что он сказал вам?

– Он крепко меня обнял и поблагодарил. Но если посмотреть на ситуацию в целом: мы каждую неделю проводили совещания — по часу или полтора – обсуждали всевозможные моменты: игроков, их игру, как нам стать лучше и всё в таком духе.

С тех пор как я начал тренировать, я ни разу не просил генерального менеджера обменять кого-то из моих игроков. Я считаю, что тренер должен работать с теми, кто есть в его распоряжении. Так что не знаю, откуда взялись эти слухи, ведь на совещаниях присутствовали только я и Юрий. В общем, это неправда, – цитирует Хартли сайт КХЛ.