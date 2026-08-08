Ничушкин — о Маккинноне: ребята чуть приукрашивают его требовательность

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Валерий Ничушкин высказался об игре с бывшим одноклубником по «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном.

– Есть разные мнения насчёт Натана Маккиннона. Кто-то считает, что он чересчур требовательный по отношению к партнёрам, кто-то – что он только положительно влияет на других в команде.

– Мне кажется, ребята чуть приукрашивают его требовательность. Он тоже взрослеет, и у него больше получается контролировать свои эмоции. Вообще за все семь лет я ни разу не видел, что он к кому-то приставал. То, что говорили про еду, это всё басни. Он может пошутить, да и в целом ребята и так всё понимают. Ко мне он хорошо относился, у нас с ним не было никаких конфликтных ситуаций.

– Маккиннон лидер и в раздевалке?

– В первую очередь он лидер благодаря своей игре, а не языку. Точно не назову его болтуном. Он может в определённые тяжёлые моменты в раздевалке что-то сказать, но в целом раздевалка у нас была довольно тихая. То есть мы просто работали, делали своё дело и каждый знал свою роль.

У нас была выстроена очень хорошая система, как машина. В тяжёлые моменты лидеры говорили какие-то вещи и это срабатывало. Когда в команде кто-то без конца болтает, это не работает, потому что к этому все привыкают. Когда тренеры постоянно на всех орут, это тоже не даст никакого эффекта, потому что к концу года все уже привыкнут. Это должно быть таким инструментом на чёрный день. И если в нашей команде кто-то говорил, то к нему все прислушивались, потому что просто так никто не будет это делать, — цитирует Ничушкина «РБ Спорт».