«Выдавали всё необходимое, в отличие от «Трактора». Щербаков — о переходе в «Салават»

18-летний защитник системы «Салавата Юлаева» Никита Щербаков рассказал о причинах перехода в уфимский клуб.

– Почему вы ушли из «Трактора»?

– Тогда была эпидемия коронавируса, все долго не тренировались. Сын Кирилла Кольцова, вместе с которым мы играли, переезжал с семьёй в Уфу и предложил мне тоже туда перейти. Условия в «Салавате» были получше: там нам выдавали всё необходимое, в отличие от «Трактора», плюс была стипендия. Ещё были отличия в соперниках – в Челябинске я играл по Уралу, а в Уфе по Поволжью. В «Салавате» нам прививали более комбинационный и атакующий хоккей, — цитирует Щербакова сайт КХЛ.