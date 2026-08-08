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«Выдавали всё необходимое, в отличие от «Трактора». Щербаков — о переходе в «Салават»

«Выдавали всё необходимое, в отличие от «Трактора». Щербаков — о переходе в «Салават»
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18-летний защитник системы «Салавата Юлаева» Никита Щербаков рассказал о причинах перехода в уфимский клуб.

– Почему вы ушли из «Трактора»?
– Тогда была эпидемия коронавируса, все долго не тренировались. Сын Кирилла Кольцова, вместе с которым мы играли, переезжал с семьёй в Уфу и предложил мне тоже туда перейти. Условия в «Салавате» были получше: там нам выдавали всё необходимое, в отличие от «Трактора», плюс была стипендия. Ещё были отличия в соперниках – в Челябинске я играл по Уралу, а в Уфе по Поволжью. В «Салавате» нам прививали более комбинационный и атакующий хоккей, — цитирует Щербакова сайт КХЛ.

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