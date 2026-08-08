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Александр Овечкин выразил сожаление, что на его турнир не приехали зарубежные команды

Александр Овечкин выразил сожаление, что на его турнир не приехали зарубежные команды
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Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал проведение Кубка Овечкина, который проходит с 3 по 8 августа.

«Для детей участвовать в турнире — это вообще счастье. И ты ждёшь каждого турнира с нетерпением. Ты хочешь выиграть, бороться, этот накал борьбы. Дети спрашивают меня, когда следующий турнир. Когда я был в их возрасте, для нас такие соревнования были очень важным событием.

Очень жалко, что не смогли приехать команды из других стран — Казахстана, Беларуси. Но мы делаем всё для детей, чтобы они были счастливы. Когда мы приходим в раздевалки и спрашиваем, как всем турнир, мне отвечают, что всё на высочайшем уровне», — цитирует Овечкина ТАСС.

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