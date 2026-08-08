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Вячеслав Войнов назвал кумира детства, который повлиял на его карьеру

Вячеслав Войнов назвал кумира детства, который повлиял на его карьеру
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов рассказал про кумира детства, который повлиял на его карьеру.

«Хорошо помню, когда мы сами выступали на детских турнирах, ездили на соревнования. Конечно же, были кумиры. Могу выделить Сергея Зубова. Я равнялся на него и брал пример. Смотрел НХЛ, много хороших игроков было», — приводит слова Войнова «Советский спорт».

36-летний Войнов ранее покинул омский «Авангард», за который сыграл 54 матча в минувшем регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) очков. В плей-офф он провёл 11 игр.

Вячеслав Войнов стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз».

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