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«Значит, буду ферзём». Евгений Кузнецов анонсировал свой переход в «Сибирь»

«Значит, буду ферзём». Евгений Кузнецов анонсировал свой переход в «Сибирь»
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Нападающий Евгений Кузнецов анонсировал свой переход в «Сибирь». Пресс-служба новосибирского клуба опубликовала видео с обращением хоккеиста. Ранее главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков заявил: «Хочется заполучить ферзя, а не просто какую-то фигуру».

«Привет, Новосиб! Как сказали, что следующее подписание — это будет ферзь. Получается, что я ферзь, раз так назвали, значит, буду ферзём. Всех хочу поздравить с наступающим сезоном. Очень рад присоединиться к команде и с нетерпением жду выхода на лёд в Новосибирске. Славься, «Сибирь»!» — заявил Кузнецов.

34-летний форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

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