Нападающий Евгений Кузнецов перешёл в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт сроком на один сезон с 34-летним нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

Ранее Евгений Кузнецов анонсировал свой переход в «Сибирь», обратившись к болельщикам новосибирского клуба.