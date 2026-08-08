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Нападающий Евгений Кузнецов перешёл в «Сибирь»

Нападающий Евгений Кузнецов перешёл в «Сибирь»
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал контракт сроком на один сезон с 34-летним нападающим Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, форвард по ходу минувшего регулярного чемпионата присоединился к «Салавату Юлаеву», перейдя из «Металлурга». Евгений записал на свой счёт 34 матча за обе команды и 27 (7+20) очков в регулярке. В плей-офф он провёл семь игр, в которых забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также в КХЛ нападающий выступал за «Трактор» и СКА.

Ранее Евгений Кузнецов анонсировал свой переход в «Сибирь», обратившись к болельщикам новосибирского клуба.

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