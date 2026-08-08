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В «Сибири» оценили подписание контракта с Евгением Кузнецовым

В «Сибири» оценили подписание контракта с Евгением Кузнецовым
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов прокомментировал контракт с форвардом Евгением Кузнецовым.

«Для нас Евгений прежде всего опытный игрок. Да, со своей историей, но этот нападающий привнесёт креатив в нападении, умеет играть в большинстве, здорово использует голевые моменты. Как он адаптируется в нашей команде — покажет время. Тем не менее нашим молодым нападающим будет чему поучиться у Евгения, ведь он настоящий и признанный мастер. Мы рады приветствовать Евгения в нашей команде!» — приводит слова Крутохвостова сайт «Сибири».

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года, чемпион мира 2012 и 2014 годов, бронзовый призёр чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.

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