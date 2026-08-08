Гала-матч на Кубке Овечкина завершился вничью

Гала-матч в рамках большого финала Кубка Александра Овечкина завершился вничью, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло на «Арене Мытищи».

Основное время завершилось со счётом 8:8, в серии буллитов соперники реализовали по две попытки из трёх возможных. Одну команду возглавлял обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, другую — олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

В составе команды Овечкина выступали его сын Сергей, обладатели Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и Дмитрий Орлов, первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов, чемпион Игр Илья Каблуков, победители чемпионата мира Андрей Николишин и Андрей Марков, обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков, призёр молодёжного чемпионата мира Никита Филатов, бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

В составе команды капитана Ковальчука сыграли нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, чемпион Игр Андрей Коваленко, обладатели Кубка Гагарина Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин и Владислав Каменев, призёры чемпионатов мира Александр Гуськов и Максим Афиногенов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и чемпион СССР по футболу Александр Мостовой.